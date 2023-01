Les Graines Oubliées de Ladylike Lily Le Chabada, 15 février 2023, Angers.

Carte Chabada Gratuit // Tarif Unique 7€

Spectacle d’ombres musical Jeune public à partir de 5 ans

Le Chabada 56 boulevard du Doyenné Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

“Sors Tes Mômes”

Dans le cadre des Bulles à Facettes

Après Echoes, l’artiste touche-à-tout Ladylike Lily revient avec Les Graines Oubliées, un spectacle musical d’ombres géantes.

“En quête d’un remède pour sa mère, Lily fouille dans les vieux livres d’histoire et de botanique, et se rend compte que des pages ont été arrachées. Une nuit, un crapaud lui révèle un secret : il existe quelque part, loin de la ville, une sorcière capable de soigner grâce au pouvoir des plantes. La petite fille se met alors en route, et découvre un monde jusqu’alors bien caché. Un univers sauvage, végétal et merveilleux. »

Depuis son laboratoire sonore et visuel, Ladylike Lily invite les enfants au voyage au gré des tableaux d’encres mélangées et d’ombres géantes en direct. À la fois conteuse et marionnettiste, la musicienne nous chante un conte très actuel et magnifiquement onirique.



