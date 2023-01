Tomawok & ONE SHOT BAND + Giz & Dubbaya Le Chabada, 11 février 2023, Angers.

Tomawok & ONE SHOT BAND + Giz & Dubbaya Samedi 11 février, 20h30 Le Chabada

Carte Chabada 12€ // Prévente 16€ // Guichet 19€

Reggae

Le Chabada 56 boulevard du Doyenné Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Certifié gâchette la plus rapide de l’ouest, Tomawok n’a plus à prouver qu’il sait se poser sur tous les « riddims » et à n’importe quelle vitesse, perpétuant ainsi la tradition des deejays Jamaïcains et Anglais qui mixaient tchatche et lyrics festifs ou conscients selon l’ambiance de la soirée. Faisant place aujourd’hui à un discours et à un flow plus introspectifs que démonstratifs, l’homme parle de lui, mais n’a pas pour autant abandonné ses thèmes de prédilection (weed, soirées…), il a juste décidé de se dévoiler un peu plus, et d’aborder des sujets qui lui sont chers (réchauffement climatique, cause animale, plaisir de cuisiner, point de vue sur la société…), tout en conservant cette approche personnelle qui le caractérise, et ça, sans jamais oublier de faire danser les gens.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:30:00+01:00

2023-02-11T23:30:00+01:00

Franck Blanquin