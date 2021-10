Paris L'Imprévu île de France, Paris Le Chaâbi, Blues de la Casbah d’Alger avec le Trio Bouchala • L’imprévu L’Imprévu Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Chaâbi, Blues de la Casbah d’Alger avec le Trio Bouchala • L’imprévu L’Imprévu, 30 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 30 octobre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE – TOURNÉE GÉNÉRALE ! DU 8 OCT AU 14 NOV 2021 _____________________________________ AU PROGRAMME ⭐ Trio Bouchala Le chaâbi (signifiant populaire), chanson urbaine jaillie de la casbah d’Alger, était initialement écouté dans des cafés et des fêtes de mariage. Il s’est fait connaître auprès du grand public français à travers la reprise de Ya Rayah, de Dahmane El Harrachi, par Rachid Taha et le film-documentaire El Gusto. Yahia Bouchala, formé au conservatoire d’Alger, en représente la quintessence. En trio, il nous offrira de beaux titres qui, souvent, exaltent les plus belles rencontres amoureuses mais n’en n’oublie pas moins le sociétal et la détresse du “petit” peuple à travers des strophes d’un réalisme parfois cru. ___________ INFOS PRATIQUES ▹ L’imprévu , 31 rue de Sambre et Meuse 75010 Paris – Métro : Belleville ▹ www.villesdesmusiquesdumonde.com Concerts -> Musiques du Monde L’Imprévu 31 Rue de Sambre-et-Meuse Paris 75010 Contact :L’Imprévu 0142087255 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com https://www.facebook.com/events/393557248901696?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Concerts -> Musiques du Monde Musique

