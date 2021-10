LE CHA + LÖRE + FISHBABY La Dame de Canton, 26 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 26 octobre 2021

de 20h à 23h

payant

C’est par erreur, en lisant la notice d’un paquet de cigarettes, que Victor Sereni fait naître Le Cha le 14 mars 2017 à 17h40.

Le Cha est un animal velu originaire de Paris. Sa principale activité consiste à proposer une musique à la Frontière de la Pop, du Rock et de la Funk, le tout parsemé de textes aussi pertinents qu’impertinents, aussi amusants qu’à museaux. Depuis il a sorti deux EP : le premier en 2019, intitulé sobrement « Le Cha » et le second, en 2020, « Attrapez-le tous ». Un album est aussi en cours de préparation et sortira en 2022.

Sur scène il est accompagné de ses trois chatons Louis Ledoux (guitare) Alexandre Koneski (basse) et Sacha Viken Poulain (batterie), ce qui, me direz-vous, et je vous l’accorde, est le gage d’une qualité certaine.

LÖRE

A la frontière de la folk et du rock progressif, Löre joue une musique instrospective riche en développements harmoniques et mélodiques, flirtant avec la sensibilité de ses interprètes.

Tantôt lente et mélancolique, tantôt plus rythmée et lumineuse et jonglant entre les codes et les styles tout en gardant une identité propre, la musique de Löre est un appel à voyager vers un endroit inconnu…

FISHBABY

Fishbaby c’est comme tirer sur la cape d’un vieux sorcier plein de sagesse, et se rendre compte qu’il porte juste un short et des claquettes.

Dans une quête infinie dictée par les abysses, Fishbaby exécute la volonté d’aquaman en alliant la puissance du rock et les textures sonores du jazz d’aujourd’hui, sans oublier cette petite dose de kitsch qui fait plaisir.

La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013

6 : Quai de la Gare (479m) 14 : Bibliothèque François Mitterrand (490m)



Contact :La Dame de Canton 0153610849

Date complète :

2021-10-26T20:00:00+02:00_2021-10-26T23:00:00+02:00