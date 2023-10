VENDANGE TARDIVE LE CESSONNAIS Saint-Brieuc, 25 novembre 2023, Saint-Brieuc.

VENDANGE TARDIVE Samedi 25 novembre, 19h00 LE CESSONNAIS

Documentalistes du hit, œnologie du rythme, historiens du tube, orpailleurs de la pépite, sommeliers des plus (im)pertinents, Vendange Tardive sème le trouble sur le dancefloor. Grand cru sur grand cru servis sur une platine, pressage vinyle oblige, un petit tour du monde en 45 tours. Un set surmuri, pointu, effervescent, fruit d’une récolte patiente et curieuse d’une paire de passionnés qui ont de la bouteille.

Les deux acolytes de Vendange Tardive sont passés maîtres dans l’art de faire danser et chanter les amateurs du dancefloor populaire. Ayant déjà opéré dans de nombreuses soirées et bals, ils ne jurent que par le 45 tours, choisi avec soin et passion parmi les meilleures vignes toutes époques confondues. Quand chaque raisin est sélectionné avec amour et qu’on le laisse cuivrer au soleil, les vendanges sont tardives…

LE CESSONNAIS 46 rue de la République, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

45 tours dj set