Saint-Brieuc MICHEL SEIB LE CESSONNAIS Saint-Brieuc, 25 novembre 2023, Saint-Brieuc. MICHEL SEIB Samedi 25 novembre, 17h30 LE CESSONNAIS Solo en scène pour coiffeur aussi chauve que fou.

Michel Seib pratique la musique avant de se diriger vers le clown et l’expression burlesque suite à la rencontre du nez rouge en 1999. LE CESSONNAIS 46 rue de la République, 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T17:30:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

