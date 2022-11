Séance spéciale : Autour de minuit Le Cesar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Séance spéciale : Autour de minuit Dimanche 20 novembre, 16h00

A partir de 8,50€

♫JAZZ♫ Le Cesar 4 Place Castellane, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Séance précédée d’une introduction musicale proposé par Luis Fourmestraux, élève en classe de jazz au Conservatoire de Marseille

AUTOUR DE MINUIT

de Bertrand Tavernier – 2h06 – 1986

avec Lonette McKee, François Cluzet, Dexter Gordon….

Le retour a Paris d’un célèbre saxo-tenor, Dale Turner. Mine par l’alcool et la solitude, il retrouve l’inspiration grâce à l’un de ses fans.

