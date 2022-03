Le cerveau gourmand Maison de l’Environnement et du Développement Durable – Magny-les-Hameaux Magny-les-Hameaux Catégories d’évènement: Magny-les-Hameaux

Le cerveau gourmand

Maison de l'Environnement et du Développement Durable – Magny-les-Hameaux, 8 avril 2022, Magny-les-Hameaux.

le vendredi 8 avril à 20:00

Neurosciences et physico-chimie du goût et de l’odorat, une conférence à deux voix de Roland Salesse, Ingénieur Agronome, Docteur ès Sciences, Chargé de mission à la Culture Scientifique et Christophe Lavelle, Biophysicien, chercheur au CNRS et cofondateur du Food 2.0 LAB. La conférence sera suivie d’une dégustation débat avec les fermières et les fermiers de la ferme de la Closeraie de Magny-les-Hameaux.

Entrée 5 €, gratuit pour les adhérents de l’association Arts et Sciences

Maison de l'Environnement et du Développement Durable – Magny-les-Hameaux 6, rue Haroun Tazieff Magny les Hameaux 78114

2022-04-08T20:00:00 2022-04-08T23:00:00

