Bouches-du-Rhône

Maison De la Vie Associative, le vendredi 29 avril à 18:30

L’Université populaire du pays d’Arles, l’Upop’Arles, propose une conférence de Thierry Ripoll, professeur en psychologie cognitive à l’université d’Aix-Marseille, sur les processus neurocognitifs qui nous conduisent à croire et les facteurs environnementaux qui alimentent nos croyances. Qu’est-ce qui distingue les individus sceptiques des individus croyants? En particulier quelles sont les implications sociétales et politiques des croyances complotistes, quelles menaces représentent-elles pour nos démocraties? Quelles confusions génèrent-elles dans l’esprit de tous les citoyens? Thierry Ripoll est aussi membre du laboratoire CNRS de psychologie cognitive à l’université d’Aix-Marseille. Auteur de plusieurs ouvrages dont “Pourquoi croit-on? éd. Sciences Humaines

Quels sont les processus neurocognitifs qui nous conduisent à croire? Maison De la Vie Associative 3, boulevard des Lices, Arles

2022-04-29T18:30:00 2022-04-29T20:30:00

