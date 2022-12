Le cerveau augmenté un rêve transhumaniste Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le cerveau augmenté un rêve transhumaniste Aix-en-Provence, 12 janvier 2023, Aix-en-Provence . Le cerveau augmenté un rêve transhumaniste Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Espace Cassin Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Espace Cassin

2023-01-12 14:30:00 14:30:00 – 2023-01-12 16:00:00 16:00:00

Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Espace Cassin

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 6 6 Prenant le contre-pied de la conférence précédente, il est montré en quoi ce réductionnisme faisant rêver à un cerveau « augmenté » est une illusion dangereuse car l’esprit n’est pas une production cérébrale même si le cerveau est indispensable à la plupart de ses manifestations. Les progrès neuroscientifiques ont fait croire que l’esprit était une production cérébrale, « comme le foie produit la bile ». Conférence animée par Docteur Marc Rey, Président Institut national du sommeil et de la vigilance et ancien praticien hospitalier Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Espace Cassin Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Espace Cassin Ville Aix-en-Provence lieuville Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Amphi Favoreu, 5 avenue Robert Schuman, Espace Cassin Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Le cerveau augmenté un rêve transhumaniste Aix-en-Provence 2023-01-12 was last modified: by Le cerveau augmenté un rêve transhumaniste Aix-en-Provence Aix-en-Provence 12 janvier 2023 5 avenue Robert Schuman aix en provence Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Amphi Favoreu Bouches-du-Rhône Espace Cassin Amphi Favoreu

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône