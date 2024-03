Le certificat d’études Ecomusée d’Alsace Ungersheim, samedi 29 juin 2024.

Le certificat d’études Passez votre diplôme à l’Écomusée d’Alsace ! 29 juin – 7 juillet Ecomusée d’Alsace Remarque : certificat d’études sur inscription à l’entrée (supplément de 2€ – places limitées)

La cloche sonne, c’est la fin de l’année scolaire à l’Écomusée d’Alsace. Redevenez écolier le temps du certificat d’études en passant les épreuves de dictée, d’histoire, de calcul et de sciences dans un décor d’antan : tableau noir, pupitre, mappemonde, cartes géographiques et manuels scolaires…L’instituteur vous fera-t-il porter le bonnet d’âne ou recevrez-vous des bons points ?

Les 29 et 30 juin, 6 et 7 juillet 2024 – De 10h à 18h

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l'Écomusée d'Alsace s'organise comme un village alsacien du début du 20ème siècle. Ses missions s'inscrivent dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel alsacien mais aussi la préservation de la biodiversité et des espaces naturels.

Un rendez-vous incontournable pour les familles qui souhaitent découvrir l’Alsace, son patrimoine et ses richesses à travers de nombreuses animations chaque jour :

• atelier cuisine,

• tour en tracteur ou en calèche

• Présentation des animaux et leurs espaces lieux de vie,

• Manège,

• Rencontre avec les villageois,

• etc.

