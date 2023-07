L’Usine à couleurs : visite du musée et exposition Le CERPI Saint-Chamond Catégories d’Évènement: Loire

Saint-Chamond L’Usine à couleurs : visite du musée et exposition Le CERPI Saint-Chamond, 16 septembre 2023, Saint-Chamond. L’Usine à couleurs : visite du musée et exposition 16 et 17 septembre Le CERPI (Re)découvrez le musée de l’Usine à couleurs au sein de ce palais industriel de la fin du XIXe siècle, qui nous conte l’épopée des teintureries Gillet sur la ville.

Vous seront également proposées :

• Une exposition photographique autour des transports dans la Vallée du Gier autrefois.

• Une projection de films anciens sur les entreprises locales de forge, textile et teintureries.

• Une exposition d’autocollants relative aux sports, à la culture et aux industries (collection de René Jacquet). Le CERPI 27 rue François Gillet 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Le Creux Loire Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

