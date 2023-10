Burlingue Le Cerisier Bordeaux, 22 février 2024, Bordeaux.

Burlingue 22 – 24 février 2024 Le Cerisier Tarif : 14 €.

Ce conflit, absurde comme la plupart des conflits, symbole de toutes les luttes de pouvoir, dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans concession, inexorable.

Mourir pour des idées peut être un geste héroïque mais quand celui-ci est dicté par la plus grande bêtise, cela devient dérisoire et grotesque, absurde et hilarant.

Le Cerisier 11 rue Joseph Brunet 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/329609/evt.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-22T19:30:00+01:00 – 2024-02-22T21:00:00+01:00

2024-02-24T19:30:00+01:00 – 2024-02-24T21:00:00+01:00

théâtre comédie

Anaro Studio