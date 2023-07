Comédie « Absurdie » Le Cerisier Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Comédie « Absurdie » Le Cerisier Bordeaux, 7 septembre 2023, Bordeaux. Comédie « Absurdie » 7 et 8 septembre Le Cerisier Billeterie en ligne (13.99 a 18.99 ). S’attardant sur l’absurde de cet objet tant connu dans le quotidien des français. Cette comédie aborde le tourbillon d’informations transmises, la manière dont elles nous parviennent, ainsi que l’importance qu’elles peuvent avoir.

Au cours d’une émission de télévision, Le tableau du monde aux idéaux tendancieux se dresse pendant l’entretien promotionnel d’un nouvel auteur, Hervé Laparliche. Au coeur des interventions, jeux télés, pubs, chroniques ou présentations d’artistes, Hervé va plonger toujours plus loin dans sa confrontation au gouvernement.

Il se retrouve englouti sur ce plateau où la normalité n’est pas humaine. Auteur : Bastien Gire

Artistes : Elisa Réchiniac , Miren Erbinartegaray , Jean Yvorra , Bastien Gire

Metteur en scène : Bastien Gire – Hugo Schnitzler

2023-09-07T19:30:00+02:00 – 2023-09-07T21:00:00+02:00

