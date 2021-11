Saint-Symphorien Saint-Symphorien Gironde, Saint-Symphorien Le Cercle fête les acabailles Saint-Symphorien Saint-Symphorien Catégories d’évènement: Gironde

Le Cercle fête les acabailles Saint-Symphorien, 20 novembre 2021, Saint-Symphorien. Le Cercle fête les acabailles Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien

2021-11-20 20:00:00 – 2021-11-28 Rue Carnot Cercle Ouvrier

Saint-Symphorien Gironde Saint-Symphorien EUR 15 LE CERCLE FÊTE LES ACABAILLES À 20 heures, repas

Soupe de citrouille – Sauce de sanglier – Salade/Fromage – Dessert. À 21 h, spectacle musical avec “Only Cigar Box” (O.C.B.)

Cette formation, issue de la rencontre entre Orville GRANT et Teddy COSTA, tous deux bien connus des habitués du Cercle où ils sont passés plusieurs fois, propose un blues classique, très musical et personnel, joué sur leurs guitares “boîtes à cigares” uniques en leur genre. Pensez à réserver avant le 15 Novembre à 20 h. LE CERCLE FÊTE LES ACABAILLES À 20 heures, repas

Cette formation, issue de la rencontre entre Orville GRANT et Teddy COSTA, tous deux bien connus des habitués du Cercle où ils sont passés plusieurs fois, propose un blues classique, très musical et personnel, joué sur leurs guitares “boîtes à cigares” uniques en leur genre. Pensez à réserver avant le 15 Novembre à 20 h. +33 5 56 25 71 63 LE CERCLE FÊTE LES ACABAILLES À 20 heures, repas

Cette formation, issue de la rencontre entre Orville GRANT et Teddy COSTA, tous deux bien connus des habitués du Cercle où ils sont passés plusieurs fois, propose un blues classique, très musical et personnel, joué sur leurs guitares “boîtes à cigares” uniques en leur genre. Pensez à réserver avant le 15 Novembre à 20 h. Cercle ouvrier Saint-Symphorien

Rue Carnot Cercle Ouvrier Saint-Symphorien

