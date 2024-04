Le Cercle en Fête Rue de la Libération Landiras, samedi 8 juin 2024.

Le Cercle en Fête Rue de la Libération Landiras Gironde

Fort d’une histoire qu’il déroule sur presque un siècle, le Cercle de Landiras se réinvente depuis 2018 !

Sous l’impulsion de la municipalité et de landiranais(es) désolés de voir la place du village privée de son café restaurant, élus et bénévoles motivés, convaincus de répondre à l’appel des habitants ont décidé d’œuvrer ensemble pour rouvrir le Cercle de façon pérenne.

Les Cercles de Gascogne vibrent à l’unisson pour faire battre le cœur de nos villages. Celui de Landiras est un vecteur culturel et gourmand, pourvoyeur de lien social. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 19:00:00

fin : 2024-06-08 23:00:00

Rue de la Libération Place Jeanne de Lestonac

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine

