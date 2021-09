Le Cercle des Voyageurs fait sa rentrée Plestin-les-Grèves, 4 octobre 2021, Plestin-les-Grèves.

Le Cercle des Voyageurs fait sa rentrée 2021-10-04 14:30:00 – 2021-10-04 16:30:00 Place de Launceston Cinéma Le Douron

Plestin-les-Grèves Côtes d’Armor Plestin-les-Grèves

Avec «Sur les chemins d’IRAN» un film de Danielle et Gilles Hubert qui durant sept mois ont parcouru plus de 20 000 km sur les routes. A chaque étape hommes et femmes parlent de leur vie, de leurs espoirs et de leurs rêves. Ce sont les 20-45 ans l’Iran de demain, le vrai visage de ce pays.

odile@cinema-ledouron.fr http://cinema-ledouron.fr/

