Réalisateur : Jean CHARBONNEAU et Dong WEI

Après 18 ans de voyages réguliers en Australie, Jean Charbonneau et Dong Wei vous emmènent à la découverte d’une Australie moins connue, plus sauvage, grandiose. En Australie-Occidentale, le plus grand état australien (5 fois la France) vous vivrez le rêve de grands espaces rouges, semi désertiques, d’un littoral paradisiaque et de curiosités naturelles uniques où se cachent les plus grandes mines de fer et d’or du monde. Perth en est la capitale, jeune, riche, isolée.

La Tasmanie est le plus petit état australien, et vous offre tout l’inverse : des paysages verdoyants, vallonnés, rafraichissants où grandissent les plus hauts arbres du monde, cachant une faune extraordinaire, telle que les wombats, les pademelons et surtout les fameux diables. Une Suisse en Australie, où se cultive les traditions et l’art de bien vivre.

Le port du masque et passe sanitaire obligatoires.

Ouverture des portes à 13h45

Salle du Cinéma Sainte-Barbe 16, rue Yan’Dargent Roscoff

