Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, le mercredi 30 mars à 10:30

Les enfants en profiteront pour feuilleter et découvrir par eux-mêmes les albums !

Entrée gratuite, sur réservation

Après une séance de lecture avec Louisa, les parents sont invités à un moment d’échange convivial autour d’un café. Bibliothèque Annexe du Sapin Vert 47 Rue de l’Union, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

2022-03-30T10:30:00 2022-03-30T12:00:00

