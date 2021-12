Wattrelos Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord, Wattrelos Le cercle des parents Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, le mercredi 19 janvier 2022 à 10:30

Après une séance de lecture avec Louisa, les parents sont invités à un moment d’échange convivial autour d’un café. Les enfants en profiteront pour feuilleter et découvrir par eux-mêmes les albums ! Lecture pour les enfants de 3 à 6 ans.

Entrée gratuite, sur réservation

la séance spéciale Parents-enfants Bibliothèque Annexe du Sapin Vert 47 Rue de l’Union, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

2022-01-19T10:30:00 2022-01-19T11:30:00

