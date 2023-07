Le Cercle des Lecteurs et des Lectrices Bibliothèque Parmentier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Le Cercle des Lecteurs et des Lectrices Bibliothèque Parmentier Paris, 18 novembre 2023, Paris. Le samedi 18 novembre 2023

de 14h00 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 9 ans. gratuit Sur inscription Tu as 9 ans ou plus ? Tu aimes les bd, les mangas ou les romans ?

Rejoins le Cercle des Lecteurs et des Lectrices ! Viens partager tes coups de cœur et parler de tes livres préférés ! Le Club, c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux livres et de discuter de ce que tu aimes avec d’autres lecteurs et d’autres lectrices. Les bibliothécaires apportent des boissons et des friandises ! Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

cop.2019 Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Parmentier Adresse 20 bis avenue Parmentier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Parmentier Paris

Bibliothèque Parmentier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/