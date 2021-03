Toulouse Le Metronum Toulouse Le Cercle des artistes au Metronum Le Metronum Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

Le Cercle des artistes au Metronum Le Metronum, 2 avril 2021-2 avril 2021, Toulouse. Le Cercle des artistes au Metronum

Le Metronum, le vendredi 2 avril à 20:00

LE CERCLE DES ARTISTES ———————- Depuis 15 ans, l’association DSH promeut l’accès à la culture à tous, développer des projets culturels locaux et amateurs. Mais aussi à favoriser un dialogue entre les publics et les artistes autour de la culture hip-hop. Un plateau éclectique d’artistes émergents issus de divers univers seront sur la scène du Metronum, accompagnés par la pensée de Guilhem Gallart alias Pone, parrain de la Semaine « Le Cercle des Artistes ». De quoi donner des ailes ! En association avec La Spirale et IOLYN Project, DSH nous offre une soirée riche en découvertes. Bienvenue dans le Cercle des Artistes ! — **Entrée réservée aux professionnels sur réservation.** Plus d’informations : [[https://www.studiodsh.fr/evenements/le-cercle-des-artistes/](https://www.studiodsh.fr/evenements/le-cercle-des-artistes/)](https://www.studiodsh.fr/evenements/le-cercle-des-artistes/)

Entrée Libre sur inscription : https://association-dsh.festik.net/le-cercle-des-artistes/2

La soirée Le Cercle des Artistes présente un plateau d’artiste émergents et de la scène locale. Le Metronum Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-02T20:00:00 2021-04-02T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Le Metronum Adresse Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse Ville Toulouse