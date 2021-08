Le Raincy Temple du Raincy Le Raincy, Seine-Saint-Denis Le Cercle de l’Harmonie, Quintette Beethoven Temple du Raincy Le Raincy Catégories d’évènement: Le Raincy

Temple du Raincy, le samedi 28 août à 15:00

Saori Furukawa, **violon** – Maialen Loth, **alto** – Claire-Lise Demettre, **violoncelle** – Benjamin Christ, **clarinette** – Antoine Pecqueur, **basson** ### Le Programme: **Ludwig van Beethoven,** _Duo en Si bémol majeur_ pour clarinette et basson WoO 27 no.3 (1790-1792) **Ludwig van Beethoven,** _Trio à cordes en Ré majeur_ op.9 no.2 (1798) – extraits : Allegretto et Menuetto **Ludwig van Beethoven,** _Symphonie no.3 « Héroïque »_ (1803), transcription pour quintette de Julien Giraudet Comment partager la découverte des grandes symphonies de Beethoven ou Brahms sans mobiliser un grand orchestre symphonique ? Grace à une réduction de la partition pour cinq instruments – violon, alto, violoncelle, clarinette et basson –, les musiciens de l’orchestre Le Cercle de l’Harmonie emmènent les grandes symphonies de Beethoven à la rencontre de tous les publics, quel que soit le lieu. [Présentation de l’orchestre](https://www.youtube.com/watch?v=7vh7SRp1ATE) Jérémie Rhorer, Directeur artistique Temple du Raincy Temple du Raincy 17 allée de l’Ermitage 93340 Le Raincy Le Raincy Centre Seine-Saint-Denis

