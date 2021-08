Le Cercle de l’Harmonie, Ensemble de cuivres romantiques Jardin Bois Richeux, 29 août 2021, Boisricheux.

Alejandro Sandler et Mauricio Ahumada, **Cornets, Bugles & Trompettes -** Nina Daigrement, **Cor Naturelle, Cor à piston et Saxhorn Alto -** Grégoire Devaux, **Trombone à Coulisse -** Emilien Courait**, Tuba Français.** ### Le programme: **Hector Berlioz** (1803-1869) Marche Triomphale arr. pour quintette. **Giuseppe Verdi** (1813-1901) Ouverture « La Traviata » arr. pour Quintette. **Jean-François-Victor Bellon** (1795-1869) Quintette de cuivre n°2 1er & 4e mouv. **Pietro Mascagni** (1863-1945) « Intermezzo » de Cavalleria Rusticana arr.pour quintette. 3 **Georges Bizet** (1838-1875) « Le Toreador » extrait de Carmen arr. pour Quintette. **Georges Bizet** (1838-1875) « FARANDOLE » extrait de la Suite No.2 Arlésienne arr. pour Quintette. **Victor Ewald** (1860-1935) Quintette 1&3 mouv. L’ensemble de cuivres du Cercle de l’Harmonie est né de la volonté de ses membres de transmettre le grand romantisme musical des cuivres, à travers un répertoire alliant des pièces originales tel que les quintette de cuivre n°2 de Bellon (1850), le sextette pour cuivres de Böhme (1911) le symphonie pour quintette d’Ewalds (1902) ainsi que des transcriptions pour sextette de ouvres de Verdi, Puccini, Tchaïkovski, Arban, et Hector Berlioz, le tout joué sur les cuivres historiquement reliés aux œuvres. Le 19eme siècle a vu émerger en Europe un courant musical riche en nouveautés, le Romantisme. En effet, l’effectif de l’orchestre symphonique s’étoffe, au fur et à mesure que les facteurs inventent ou améliorent des instruments alors cantonnés à d’autres formations musicales plus en marge. C’est le cas notamment de la famille des cuivres, puisque sous l’impulsion de grands inventeurs (Adolphe Sax, pour n’en citer qu’un) sont implantés aux orchestres de nouveaux instruments: cornets à pistons, saxhorns, cors chromatiques, trombones, ophicléides… Cette multitude de nouvelles sonorités est alors mise en lumière par le compositeur français emblématique de cette période, le génial Hector Berlioz. Son œuvre entière explore les richesses de la musique pour instruments de cuivres, tour à tour étincelants et lyriques, grandioses et sombres. [Présentation de l’orchestre](https://www.youtube.com/watch?v=7vh7SRp1ATE)

Jérémie Rhorer, Directeur artistique

Jardin Bois Richeux 1 Rue de la Chapelle, 28130 Pierres Boisricheux Eure-et-Loir



