Lynda Kent : Jazz/Soul/Blues Le Cercle de l’Harmonie Aubagne, 21 juin 2023, Aubagne.

Lynda Kent a commencé à chanter du gospel dans une chorale où elle a été très impliquée. C’est là qu’elle se découvrit une passion pour le jazz et le blues. Elle a suivi des cours pendant plusieurs années avec la chanteuse d’opéra Béatrice Uria-Monzon.

» Lynda Kent et une admirable chanteuse à la voix soul et puissante, cristalline et chaude, Lynda Kent transporte le public dans une esthétique enracinée dans le gospel, le blues et le jazz, pas encore assez remarqué. Peut-être parce qu’elle n’a jamais voulu jouer les starlettes et fait passer la musique au premier plan de ses aspirations, au mépris de tout

plan de carrière. Cela n’en fait pas moins une des plus délicates interprètes actuelles.

La musique de Lynda Kent s’adresse aussi bien aux amoureux du jazz, aux passionnés de blues ou vibrant pour la soul dans une énergie guidée par sa spiritualité.

Lynda Kent et son nouveau groupe prépare un album avec le saxophoniste Rémi Abram, avec des compositions originales. Il y a des artistes dont il ne faut pas rater l’occasion d’écouter Lynda Kent en fait partie… »

Article de la provence 2021

Le Cercle de l’Harmonie 12 Cours Beaumond Aubagne 13400 La Coueste Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 59 93 64 36 https://www.facebook.com/lecercleaubagne/?locale=fr_FR Fondé en 1890, le Cercle de l’Harmonie est un tiers-lieu culturel et intergénérationnel qui participe depuis plus de trois générations à la vie citoyenne et culturelle de la Ville d’Aubagne et du territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.

Son approche engagée est basée sur des valeurs humanistes, d’éducation populaire, de mixité sociale, de solidarité intergénérationnelle, d’échanges interculturels et de paix.

Véritable acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, il propose, avec ses organisations adhérentes, des activités culturelles, artistiques, culinaires, citoyennes et sportives tout le long de l’année. Gare de Ter à 5 min, bus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Lynda Kent