Le Cercle de l'harmonie

Le Cercle de l’harmonie, 18 décembre 2022, . Le Cercle de l’harmonie



2022-12-18 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-18 EUR 8 49 Majestueux, tourmenté, ludique, flamboyant : de Brahms, compositeur aux mille nuances, Le Cercle de l’harmonie et son directeur musical Jérémie Rhorer – brahmsien hors pair – nous livrent un magnifique portrait. +33 4 78 95 95 95 https://www.auditorium-lyon.com/fr/saison-2022-23/formation-invitee/cercle-harmonie dernière mise à jour : 2022-07-08 par

