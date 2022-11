Le Cercle de l’Harmonie, 16 décembre 2022, .

Le Cercle de l’Harmonie



2022-12-16 – 2022-12-16

Accueilli en résidence au Grand Théâtre depuis 2018, Jérémie Rhorer s'est forgé la réputation d'un chef exigeant, d'une éternelle fraîcheur lorsqu'il revisite le répertoire lyrique avec son orchestre symphonique, Le Cercle de l'Harmonie. Son « Noël en Italie » met en scène les plus beaux airs d'amour de l'opéra du XIXe siècle, servis par un magnifique duo de chanteurs venus d'Amérique : Tara Stafford et Michael Spyres.



De pétillantes ouvertures du Guillaume Tell et du Barbier de Séville de Rossini ponctuent un festival d’airs et de duos, avant le final endiablé sur la célèbre valse de Verdi : « Libiamo », véritable ode à l’ivresse et à l’amour.

Rossini, Donizetti et Verdi vous donnent rendez-vous pour un exceptionnel Noël à l’opéra !

