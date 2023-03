Journée culturelle africaine Le Cercle de la Renaissance Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Journée culturelle africaine Le Cercle de la Renaissance, 9 avril 2023, Marignane

2023-04-09 – 2023-04-09

Bouches-du-Rhône . C’est un moment festif et convivial que vous pourrez apprécier au Cercle de La Renaissance. Au programme diverses activités : décoration des œufs, coiffure africaine, exposition de peintures… Sur place, également, une boutique avec vêtements, accessoires, sacs et foulards.

Possibilité de se restaurer (menu unique) : un voyage culinaire où vos papilles créeront de jolis souvenirs gustatifs ! Envie d'exotisme ? Le Cercle de La Renaissance vous convie à une immersion dans la culture africaine : mode, créations, tableaux, décoration d'œufs… et l'occasion d'apprécier une des plus célèbres spécialités sénégalaises : le Thiepe diene.

