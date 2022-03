Le Cercle de la Paix fête la Saint Patrick Préchac, 19 mars 2022, Préchac.

Le Cercle de la Paix de Préchac fête la Saint Patrick !

Au programme : musique irlandaise, dégustation de bières et tournoi de rugby France-Angleterre ! Et pour ce qui est de manger, deux services vous seront proposés : un à 19h et un autre à 21h. Pensez à réserver avant le 16 mars par téléphone ou par sms !

Pixabay

dernière mise à jour : 2022-03-12 par