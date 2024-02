Le cercle de feu Place de l’Église Meymac, samedi 22 juin 2024.

Le cercle de feu Place de l’Église Meymac Corrèze

Pour fêter l’arrivée de l’été Duo d’artistes , entre braises et Flammes , entre Bâtons et cordes, entre homme et femme ,le Spectacle Dharma est hautement inflammable et vous convie à un moment hors du temps. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 22:00:00

fin : 2024-06-22

Place de l’Église Jardins Abbaye Saint-André

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine sripaultmarchand@meymac.fr

L’événement Le cercle de feu Meymac a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze