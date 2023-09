Visite commentée Le cercle athlétique de Montrouge Montrouge, 16 septembre 2023, Montrouge.

Visite commentée 16 et 17 septembre Le cercle athlétique de Montrouge Entrée libre

Le Cercle Athlétique de Montrouge, club centenaire (créé en 1921), propose sur un site de 3 hectares 2 activités : tennis et hockey sur gazon.

Le club a obtenu le label de centre de préparation aux JO de Paris 2024 pour les 2 disciplines et pourra ainsi accueillir des délégations de tous pays pour préparer les épreuves olympiques de 2024;

Le club comprend 17 terrains de tennis (16 en terre battue) et 1 terrain de hockey sur gazon et des vestiaires tout neufs aux normes internationales.

Le cercle athlétique de Montrouge 60 avenue Marx-Dormoy 92120 Montrouge

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

cercle athlétique de montrouge