Le Cèpe Anniversaire : Special Guest Surprise L’international, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 20h à 23h

Le Cèpe Records fête son anniversaire à l’International ! Le Cèpe Records fête son anniversaire à l’International • VERY SPECIAL GUEST SURPRISE La surprise sera de taille, soyez en sûr! • DYE CRAP Les chorus de guitare donnent envie de faire une « Into the wild » express, les mélodies pop entêtantes se voient greffer de moment que l’on pourrait qualifier en langage non-soutenu, de bourrin. C’est dingue, le garage punk de l’Australie et celui de Californie se sont donné rendez-vous dans la pluvieuse Normandie. • THE RABBLERS “The Rabblers, ou comment revisiter 60 ans de Rock n’ roll, de Bo Diddley à Uranium Club. Un EP “Hymns of slaves” est sorti avec des remix en face B.” Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011

2 : Couronnes (240m) 2 : Ménilmontant (274m)

Concerts -> Rock

