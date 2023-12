JEANNE MAS LE CEPAC SILO Marseille, 27 mars 2025, Marseille.

C’est en 1984 que la France découvre une jeune artiste au look très personnel qui interprète Toute Première Fois. Son premier tube.En 1985, aux Victoires de la Musique, et après avoir dépassé le million d’albums vendus, les médias l’honorent de 2 victoires : meilleure révélation féminine et meilleure interprète.40 ans après Jeanne Mas revient en 2024 sur la scène du Casino de Paris fêter tous les plus grands moments de sa carrière.A la demande du public l’artiste continuera en 2025 de fêter ce bel anniversaire sur la scène du Trianon (Paris) puis en tournée avec ses chansons devenues culte: Toute première fois, Johnny Johnny, En rouge et noir, Sauvez-moi, Coeur en stéréo, L’enfant…

Tarif : 39.00 – 69.00 euros.

Début : 2025-03-27 à 20:00

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille