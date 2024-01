EDDY DE PRETTO LE CEPAC SILO Marseille, samedi 23 mars 2024.

Achat limité à 4 billets par acheteur.dans le cadre du festival avec le TempsEddy de Pretto fait son grand retour avec un nouveau single : “R V”.Ne manquez pas l’occasion de le voir en concert lors de sa tournée à travers toute la France en 2024 !1ere partie : JOANNADepuis la sortie en 2018 de son premier morceau “Séduction”, Joanna s’est affirmée comme une voix à la fois puissante et éthérée de la nouvelle scène pop française. Autodidacte et touche-à-tout, l’artiste, originaire de Rennes, s’est depuis fait remarquer grâce à Vénus, un premier EP entre mythologie, féminisme et R’n’B, et Sérotonine, un premier album narratif qui emmenait ses auditeurs et auditrices dans toutes les étapes d’une relation amoureuse, du premier regard à la déchirure, ainsi qu’à la renaissance. Aujourd’hui, elle revient avec WHERE IS THE LIGHT ?, un deuxième album au récit plus autobiographique. Plus intime et ancré, il marque un changement musical dans le parcours de Joanna .

Tarif : 34.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 19:30

Réservez votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13