LA FOLLE HISTOIRE DU PETIT – LA FOLLE HISTOIRE DU PETIT CHAPERON ROUGE LE CEPAC SILO Marseille, 17 février 2024, Marseille.

Les 2 séances de LE PETIT CHAPERON ROUGE prévues le 17 février 2024 à 14h00 et 17h00 au Silo à Marseille sont annulées.Les clients peuvent se faire rembourser sur présentation de leur billet dans leur point de vente. La folle histoire du petit chaperon rougeDans cette version librement modernise´e du conte populaire «Le Petit Chaperon Rouge» d’apre`s Charles Perrault,de tendres et excentriques personnages pimententces folles aventures chante´es et danse´es au coeur de la fore^t.Une Fillette a` la personnalite´ bien trempe´e.Une Me`re un peu loufoque.Une Me`re-grand pluto^t cocasse ayant toujours re^ve´ d’e^tre artiste.Un Loup dandy fourbe et affame´.Un Bu^cheron canadien plus trouillard qu’un lapin.Une affreuse Sorcie`re pre´fe´rant finalement changer de conte. D’irre´sistibles petits Rats, rappeurs.Et me^me des arbres dansant le flamenco !Sur des airs endiable´s aux accents disco, blues, folk, zouk, rapp, country… mais aussi sur des musiques du monde (Inde, Russie, Ame´rique, Afrique…), cette troupe sur-vitamine´e joue, chante et danse avec un enthousiasme communicatif une histoire du Petit Chaperon Rouge ine´dite, rocambolesque et haletante.Des de´cors et costumes, et une mise en sce`ne enleve´erythment cette come´die musicale de´lirante,destine´e a` toute la famille !Spectacle Musical à partir de 5 ans. Durée : 1h20

Tarif : 22.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 14:00

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13