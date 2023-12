CARMEN LE CEPAC SILO Marseille, 11 février 2024, Marseille.

Le Ballet de Milan présente l’un de ses spectacles les plus réussis au monde : Carmen.Le ballet regorge de chorégraphies engageantes : des pas de deux passionnés aux danses d’ensemble nombreuses et animées par des gitans, soldats et cigares, créées sur la formidable musique de Georges Bizet, non seulement tirées de l’opéra du même nom, mais aussi des deux Suites et de l’Arlésienne n° 2. Des sons qui mettent l’accent sur l’histoire et le climat d’énergie et de passion que l’on retrouve également dans la mise en scène où tradition et modernité coexistent, tant pour la beauté des décors que pour les nombreux costumes magnifiques.Dans la Carmen du Ballet de Milan, Destino joue un rôle décisif, menant l’histoire et se révélant progressivement à travers différents symboles : amour, trahison, mort.Le ballet s’appuie également sur l’habileté et l’interprétation extraordinaires de tous les danseurs de la Compagnie milanaise, l’une des plus importantes d’Italie, présente sur la scène internationale.Ambassadeur de la danse italienne dans le monde, le BALLET DE MILAN dirigé par Carlo Pesta fait partie des compagnies italiennes les plus prestigieuses. Reconnu et soutenu par le Ministère de la Culture, par la Région Lombardie dont il a également obtenu la prestigieuse Reconnaissance de Pertinence Régionale et par la Municipalité de Milan, le Ballet de Milan exerce son activité dans les grands théâtres italiens et à l’étranger où il est présent dans les théâtres et les grandes institutions. Le Ballet de Milan est en résidence au Teatro Lirico de Milan et dispose d’une équipe composée de danseurs diplômés des meilleures académies internationales et d’un répertoire large et exclusif allant des grands titres classiques revisités à des productions exclusives.

Tarif : 19.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 17:00

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13