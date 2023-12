CHERS PARENTS LE CEPAC SILO Marseille, 7 février 2024, Marseille.

Une pièce d’Emmanuel et Armelle PatronUne mise en scène d’Armelle Patron et Anne DupagneDistribution : Philippe Magnan dans le rôle de VincentAriele Semenoff dans le rôle de JeanneMarie Tirmont dans le rôle de LouiseEmmanuel Patron dans le rôle de PierreThomas Sagols dans le rôle de JulesCostumes : Nadia ChmilewskyDécor : Edouard LaugLumière : Laurent BéalMusique : Michel Amsellem Illustration : Sasha Floch PoliakoffNomination pour le Molière de la Meilleure Comédie 2022INFOS :Durée?du spectacle : 1h30 sans entracteMention producteur?: Richard Caillat – Arts Live Entertainment Crédits photo : © Christophe LEBEDINSKYRÉSUMÉ :Pierre, Jules et Louise Gauthier s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence – ils ont quelque chose de très important à leur annoncer – les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt !« Chers Parents » est une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants.

Tarif : 31.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-02-07 à 20:30

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille