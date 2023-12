ABDELKADER SECTEUR DANS MARHABA ! LE CEPAC SILO Marseille Catégorie d’Évènement: Marseille ABDELKADER SECTEUR DANS MARHABA ! LE CEPAC SILO Marseille, 21 janvier 2024, Marseille. Après les cartons de ses 2 premiers spectacles, ABDELKADER SECTEUR revient sur scène avec un nouveau show entièrement inédit, et plus hilarant que jamais.Précision : ce spectacle est uniquement en arabe

Tarif : 29.50 – 38.50 euros.

Début : 2024-01-21 à 18:00 Réservez votre billet ici LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille Détails Catégorie d’Évènement: Marseille Autres Code postal 13002 Lieu LE CEPAC SILO Adresse 35 Quai du Lazaret Ville Marseille Departement 13 Lieu Ville LE CEPAC SILO Marseille Latitude 43.316759 Longitude 5.354597 latitude longitude 43.316759;5.354597

