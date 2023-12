JE PREFERE QU’ON RESTE ENSEMBLE LE CEPAC SILO Marseille, 9 janvier 2024, Marseille.

JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE ENSEMBLEAuteur : Laurent RUQUIERMise en scène : Marie-Pascale OSTERRIETHAvec :Michèle BERNIER dans le rôle de ClaudineOlivier SITRUK dans le rôle de ValentinPhilippe Spiteri dans le rôle du médecinAssistante mise en scène : Hélène CHRYSOCHOOSDécors : Pierre-François LIMBOSCHLumière : Laurent CASTAINGTVidéos : Antoine LE COINTEMusique et sons : Jacques DAVIDOVICICostumes : Charlotte DAVIDINFOSDurée?du spectacle : 1h30Mention producteur?: Richard Caillat, Arts Live Entertainment et Fimalac Culture, en accord avec le Théâtre des VariétésPartenaire : Rire & ChansonsCrédits photos :-Affiche : © Pascal Ito-Scène et presse : © Ste´phane ParphotRÉSUMÉClaudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ».Mais les années ont passé et la routine s’est installée. Claudine est fidèle. Valentin va « voir » ailleurs. Elle a envie de s’en aller. Lui, préfère qu’ils « restent ensemble » …Toujours entre rires, chansons et émotions.

Tarif : 29.96 – 58.00 euros.

Début : 2024-01-09 à 20:30

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13