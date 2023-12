GREASE IS THE WORD LE CEPAC SILO Marseille, 27 décembre 2023, Marseille.

TOUS LES TUBES CULTES DU FILM GREASE DANS UN CONCERT ÉVÉNEMENT !Revivez la nostalgie des chansons du film et de la comédie musicale « GREASE dans une toute nouvelle version INÉDITE, dans votre ville.Tous les classiques revisités tels que vous ne les avez JAMAIS ENTENDUS.« You’re the one that I want », « Summer nights », Greased Lightning”… si vous connaissez tous ces tubes cultes par cœur, alors le concert « Grease is the word ! » est fait pour vous !Retrouvez sur scène 10 artistes chanteurs pour vous faire vivre LE concert événement « Grease is the word ! » .Un concert 100% feel-good et intemporel, et une première partie assurée par Doryan Ben, demi-finaliste The Voice 2022 !

Tarif : 19.00 – 69.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille