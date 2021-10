Le centre-ville fête Halloween Pau, 30 octobre 2021, Pau.

2021-10-30 – 2021-10-30

Pau Pyrénées-Atlantiques

La Ville de Pau organise une animation en réalité augmentée tout au long de la journée. Les joueurs sont invités à se rendre place Clemenceau et à flasher les QR codes disposés au sol pour entrer dans un univers cauchemardesque. Citrouilles, araignées ou encore fantômes plus vrais que nature hanteront alors le centre-ville. En partenariat avec la Ville de Pau, la Ludikavern propose un jeu de piste inédit pour Halloween : Qui a mordu Henri IV ?

Ce jeu de piste se déroule toute la journée du samedi 30 octobre de 10h00 à 18h00. Les points de départ et d’arrivée se situeront à la Ludikavern au 8 Rue de Foix. Structures gonflables et ateliers maquillage sont également au rendez-vous place Clemenceau où parents et enfants pourront participer au concours du déguisement le plus effrayant, de nombreux lots sont à gagner.

+33 5 59 27 27 08

