Le Centre Technique et Logistique des Espaces Verts (Parc horticole) Caen, 28 avril 2022, Caen.

Le Centre Technique et Logistique des Espaces Verts (Parc horticole) Caen

2022-04-28 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-28 15:30:00 15:30:00

Caen Calvados

Pour fleurir, planter des arbres et embellir l’espace public des caennais, la Direction des Espaces Verts du Paysage et de la Biodiversité dispose d’un centre technique et logistique performant.

Celui-ci fournit annuellement aux jardiniers de la ville près de 230 000 végétaux dont 170 000 produits sur le Centre Technique soit près de 860 espèces et variétés différentes. Ils peuvent ainsi donner à chaque espace vert sa personnalité selon une palette végétale. Le choix des végétaux répond aussi à la gestion différenciée des espaces verts qui définit différents niveaux de classe d’entretien allant du plus entretenu vers le plus naturel.

Le Centre Technique est aussi le service qui pilote (conception, plantation, mobilier, installation et suivi) le jardin d’été Place St Sauveur très apprécié du public, il participe au fleurissement durable et événementiel de la ville notamment par le suivi des 200 bacs de fleurissement hors-sol.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible sur présentation du pass sanitaire et port du masque, selon législation en vigueur.

