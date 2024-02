Le Centre Spatial Guyanais ouvre en grand la Porte de l’Espace Médiathèque José Cabanis Toulouse, mardi 23 avril 2024.

Mardi 23 avril à 18h

Proposée par l’Académie de l’Air et de l’Espace, par Marie-Anne CLAIR, ancienne directrice du Centre Spatial Guyanais, CNES, correspondante de l’AAE.

Le souffle puissant qui bouleverse l’écosystème du transport spatial n’épargne pas le Centre Spatial Guyanais. Le modèle actuel où Arianespace est le seul utilisateur de la base spatiale a fait long feu et le CSG tel un aéroport accueillant plusieurs compagnies aériennes, va ouvrir ses portes à de nouveaux opérateurs de lancement issus de la sphère du New-Space. Également challengé par l’apparition de nombreux projets de ports spatiaux concurrents en Europe, sa modernisation et sa compétitivité sont plus que jamais des questions existentielles nécessitant une rénovation d’ampleur que nous décrirons lors de cette conférence.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

