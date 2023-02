Le centre social fête Eurêka ! Centre Social Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Le centre social fête Eurêka ! Centre Social, 15 juin 2022, Figeac

Lot Le Centre social et de Prévention de Figeac fête Euréka !

Venez construire une pyramide en faisant don d’une boite de conserve, au profit du freego du coeur et du trait d’union ! @centre social Figeac

