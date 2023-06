Visites guidées du centre Infineo sur l’économie circulaire Le centre Infineo Sainte-Marie-la-Blanche, 16 septembre 2023, Sainte-Marie-la-Blanche.

Visites guidées du centre Infineo sur l’économie circulaire Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Le centre Infineo Sur inscription uniquement (places limitées). Prévoir de chaussures fermées et sans talons.

Le centre Infineo et l’usine Plastipak ouvrent exceptionnellement leurs portes au grand public.

Les visites permettent de découvrir l’économie circulaire et le recyclage des emballages en France.

L’usine Plastipak recycle nos bouteilles en plastique en nouvelles bouteilles.

Le centre Infineo Route de Laborde, 21200 Sainte-Marie-La-Blanche Sainte-Marie-la-Blanche 21200 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 06 08 37 63 24 http://www.infineo-economiecirculaire.com Infineo propose de découvrir l'économie circulaire des emballages et de visiter une usine de recyclage. L'usine Plastipak est la plus ancienne et la plus grande de France, elle fabrique de nouvelles bouteilles en plastique à partir des bouteilles triées par les habitants. parking visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

© Philippe Jacob