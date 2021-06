Dunkerque Mairie de Rosendaël Dunkerque, Nord Le Centre Hospitalier de Dunkerque dans la marche du temps Mairie de Rosendaël Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Nord

Le Centre Hospitalier de Dunkerque dans la marche du temps Mairie de Rosendaël, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Dunkerque. Le Centre Hospitalier de Dunkerque dans la marche du temps

Mairie de Rosendaël, le vendredi 17 septembre à 18:30

Conférence de Monsieur Erick Verlet qui abordera l’architecture des bâtiments, les aspects sociologiques et partagera quelques anecdotes. Trois chants de marins par les Ducs d’Albe ponctueront la conférence. Conférence de Monsieur Erick Verlet et chants de marins par les Ducs d’Albe Mairie de Rosendaël Place des martyrs de la Résistance 59240 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu Mairie de Rosendaël Adresse Place des martyrs de la Résistance 59240 Dunkerque Ville Dunkerque lieuville Mairie de Rosendaël Dunkerque