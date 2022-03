LE CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS Montpellier, 28 avril 2022, Montpellier.

LE CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS Montpellier

2022-04-28 – 2022-04-28

Montpellier Hérault

Offrez à vos enfants un cadeau original : le jeu de piste “A la découverte de Montpellier”. Munis d’un livret et accompagnés d’un guide, vos enfants découvriront la ville en s’amusant. Place au jeu et que le meilleur gagne!

Accompagnez vos enfants à la découverte de Montpellier de manière ludique!

Ce jeu de piste est adapté aux enfants de 7 à 11 ans (afin de conserver le plaisir des enfants et l’intérêt du jeu, les parents sont invités à ne pas « souffler » les réponses…)

Tarif unique : Forfait 14 € pour 1 ou 2 enfant(s) + 1 adulte accompagnant.

Le tarif comprend les 2 heures de visite (jeu de piste) encadrées par un guide de l’office de tourisme, ainsi que la mise à disposition d’un livret par enfant (nouveau livret!!). Les enfants doivent se munir d’un crayon et éventuellement d’un support pour écrire (pochette, classeur…)

Mesures sanitaires prises :

– Pass sanitaire requis

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE (ou visière pour les guides) FACULTATIF POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

Rendez-vous 10 minutes avant le départ : Jardin de l’ Office de Tourisme de Montpellier

Montpellier

