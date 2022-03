Le centre historique de Caen Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados 1000 ans d’histoire …et 1h30 d’aventures, le centre-historique de la ville se dévoile au fil d’une visite-guidée au départ de l’Office de Tourisme.

L’occasion de répondre à quelques questions, la rue Froide l’est-elle autant que Mathilde le prétendait, Louis XIV est-il réellement schizophrène… l’occasion aussi de découvrir quelques pépites patrimoniales cachées en cœur de ville. La visite à suivre pour connaître les fondamentaux de la ville.

Informations pratiques Pendant les vacances estivales : visites les mardis, jeudis, et samedis de 10h30 à 12h00, du samedi 10 juillet au samedi 28 août. Caen la Mer tourisme – Pauline et Medhu photographies

