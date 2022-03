Le Centre Généalogique de Touraine a eu 50 ans en 2021 ! Chambray-lès-Tours, 24 avril 2022, Chambray-lès-Tours.

Le Centre Généalogique de Touraine a eu 50 ans en 2021 ! Chambray-lès-Tours

2022-04-24 10:00:00 – 2022-04-24 18:00:00

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire Chambray-lès-Tours

Pour fêter cet anniversaire, des expositions sont organisées de février jusqu’au 24 avril 2022, à l’Hôtel de ville, autour de trois grands thèmes :

– Le savoir-faire à la tourangelle

– Le patrimoine tourangeau vu par les généalogistes

– La Touraine et l’histoire des familles

Le Dimanche 24 avril, l’exposition complète est présentée à l’Espace Culturel Yves Renault.

Tout au long de cette journée, des conférences sont proposées à la salle Marcadet.

Ce projet est organisé avec la participation des associations généalogiques et culturelles du Centre-Val de Loire et départements limitrophes, avec les partenaires : archives, sociétés savantes, éditeurs et libraires…

Pour fêter cet anniversaire, des expositions sont organisées de février jusqu’au 24 avril 2022, à l’Hôtel de ville.

Pour fêter cet anniversaire, des expositions sont organisées de février jusqu’au 24 avril 2022, à l’Hôtel de ville, autour de trois grands thèmes :

– Le savoir-faire à la tourangelle

– Le patrimoine tourangeau vu par les généalogistes

– La Touraine et l’histoire des familles

Le Dimanche 24 avril, l’exposition complète est présentée à l’Espace Culturel Yves Renault.

Tout au long de cette journée, des conférences sont proposées à la salle Marcadet.

Ce projet est organisé avec la participation des associations généalogiques et culturelles du Centre-Val de Loire et départements limitrophes, avec les partenaires : archives, sociétés savantes, éditeurs et libraires…

Centre de généalogie de Touraine

Chambray-lès-Tours

dernière mise à jour : 2022-02-19 par