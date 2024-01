Atelier découverte des vertus de l’Eucalyptus Le Centre Espace d’Equilibre, Rouen Rouen, samedi 20 janvier 2024.

Atelier découverte des vertus de l’Eucalyptus Atelier pratique à la découverte des bienfaits de l’Eucalyptus sur le système respiratoire : propriétés, usages et fabrication d’un remède. Samedi 20 janvier, 14h15 Le Centre Espace d’Equilibre, Rouen inscription obligatoire : 30 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T14:15:00+01:00 – 2024-01-20T16:30:00+01:00

A Rouen

Atelier OUVERT A TOUS à partir de 15-16 ans (accompagné d’un adulte) même si vous n’avez pas suivi les rencontres précédentes.

Le samedi 20 janvier de 14h15 à 16h45 à Le Centre, espace d’équilibre, 14 rue de pré de bataille (proche préfecture)

Le principe : Tous les mois, nous partirons à la découverte d’une ou plusieurs plantes médicinales communes et faciles à utiliser.

Il sera abordé :

-des notions de base sur le fonctionnement de notre corps car pour prendre soin de sa santé, il faut se connaître,

-les propriétés de la plante et leurs indications d’usage

Puis vous fabriquerez vos propres remèdes. Les approches sensorielles et ludiques, les échanges et le faire ensemble seront privilégiées.

Vous repartirez avec des fiches plantes et des recettes ainsi que les remèdes fabriqués lors des séances.

La première rencontre autour des plantes médicinales de l’année 2024 se fera sous la protection de l’EUCALYPTUS.

Dans ces rencontres, on est très attaché aux plantes locales. Certes, l’eucalyptus n’est pas un arbre local (quoiqu’on le retrouve dans quelques jardins normands) mais c’est un très bon compagnon pendant la période hivernale. Il peut être utilisé sous différentes formes pour soigner les maux hivernaux respiratoires, en tisane, en inhalation, en huile essentielle….Venez donc découvrir ce bel arbre et préparer votre huile respiratoire ! Vous repartirez avec votre préparation et un livret de recettes.

Le Centre Espace d'Equilibre, Rouen 14 rue du Pré de la Bataille, 76000 Rouen

Atelier des Sens